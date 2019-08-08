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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 15 августа, в размере 72.9037 руб. против 73.4149 руб. на 14 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
14.08.19 - 73.4149 руб.
13.08.19 - 73.1231 руб.
10.08.19 - 73.0196 руб.
09.08.19 - 73.0432 руб.
08.08.19 - 72.8914 руб.
"AK&M" от 14.08.2019