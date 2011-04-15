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15/08/2019
09:29

Повтор! Росстат опять зафиксировал дефляцию в РФ

Потребительские цены за неделю, с 6 по 12 августа, снизились на 0.1%, с начала августа также - на 0.1%. С начала года инфляция составила 2.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

При этом за предыдущую неделю цены на яйца куриные выросли на 1.3%, пшено - на 0.8%, баранину, мясо кур и рыбу мороженую - на 0.4%, говядину, масло сливочное и подсолнечное - на 0.3%, колбасы полукопченые, сыры, рис и карамель - на 0.2%.

В свою очередь на водку и конфеты шоколадные цены уменьшились на 0.2%, на сахар-песок - на 1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе на помидоры - 9.2%, морковь - 5.6%, картофель - 5.4%, лук репчатый - 5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.


"AK&M" от 14.08.2019
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