Повтор! Росстат опять зафиксировал дефляцию в РФ

Потребительские цены за неделю, с 6 по 12 августа, снизились на 0.1%, с начала августа также - на 0.1%. С начала года инфляция составила 2.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



При этом за предыдущую неделю цены на яйца куриные выросли на 1.3%, пшено - на 0.8%, баранину, мясо кур и рыбу мороженую - на 0.4%, говядину, масло сливочное и подсолнечное - на 0.3%, колбасы полукопченые, сыры, рис и карамель - на 0.2%.



В свою очередь на водку и конфеты шоколадные цены уменьшились на 0.2%, на сахар-песок - на 1%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе на помидоры - 9.2%, морковь - 5.6%, картофель - 5.4%, лук репчатый - 5%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.





"AK&M" от 14.08.2019