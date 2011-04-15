Поставки газа на Луганскую ТЭС за полцены приведут к убыткам госбюджета Украины, Нафтогаз

Кабинет Министров Украины решил обязать НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ на Луганскую ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК, по цене 2.895 тыс. грн за тыс. куб. м. Это почти на 40% дешевле текущей цены газа по ПСО.



Как считает НАК "Нафтогаз Украины", это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 год согласно правительственному распоряжению были перечислены в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года.



Кроме того, учитывая требования статью 11 закона Украины "О рынке природного газа", Нафтогаз обязан требовать от государства компенсации убытков, понесенных в результате выполнения специальных обязанностей, наложенных КМУ. Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере 120 млн грн в месяц. В зимний период с ростом и рыночных цен, и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно.



Решение правительства дискриминирует другие, в том числе государственные, ТЭС Украины, которые не имеют подобных преференций. Оно создает опасный прецедент прямого вмешательства государства в отношения между субъектами хозяйствования и подрывает рыночные принципы функционирования энергетического рынка Украины, считает НАК "Нафтогаз Украины".



В 2018 году Луганская ТЭС уже имела аналогичные проблемы, связанные с прекращением поставок угля. Тогда по рекомендации правительства НКРЭКУ установила дополнительный платеж в пользу ООО "ДТЭК Востокэнерго" для покрытия дополнительных расходов Луганской ТЭС, связанных с производством электроэнергии с использованием газа. При этом Луганская ТЭС получала газ на тех же условиях, которые действовали для других предприятий, имеющих право покупать газ Нафтогаза на льготных условиях (ПСО) по решению КМУ.







"AK&M" от 15.08.2019