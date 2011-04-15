В РФ доля выданных в первом полугодии потребкредитов более чем на 500 тыс. руб. составила 55.1%

В первом полугодии 2019 года доля выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), размер которых превышает 500 тыс. руб., составила 55.1% от общего портфеля выданных кредитов данного типа. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 4.1 процентных пункта.



В свою очередь, доля выданных в первом полугодии 2019 года самых "небольших" потребительских кредитов на сумму до 100 тыс. руб., напротив, сократилась на 1.5 п.п. и составила 11.5% портфеля кредитов данного типа.



Кроме того, также сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. - на 1.6 п.п., от 300 тыс. до 500 тыс. руб. - на 1 п.п.





"AK&M" от 15.08.2019