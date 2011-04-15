Совершивший жёсткую посадку в Подмосковье Airbus А-321 застрахован в АльфаСтраховании

Самолёт Airbus А-321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс U6 178 Жуковский-Симферополь, и ответственность авиаперевозчика застрахованы в СК "АльфаСтрахование". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



По предварительным данным, самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в Подмосковье после столкновения со стаей птиц. В самолёте находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.



По данным Минздрава, в результате жёсткой посадки пострадали 23 человека. Благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа пассажирам удалось избежать серьёзных травм.



Пострадавшим пассажирам, здоровью или имуществу которых был нанесён ущерб, будет выплачена компенсация.



Группа "АльфаСтрахование" - крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений. Собственные средства группы составляют свыше 28 млрд руб. Уставный капитал компании - 7.5 млрд руб. Группа объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-Банк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.).





"AK&M" от 15.08.2019