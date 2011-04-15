Цены на нефть марки Brent завершили торговую сессию среды снижением ниже $60 за баррель. Инициатива снова перешла к продавцам на фоне опасений за перспективы мирового экономического роста, поводом для которых послужил выход разочаровывающих экономических данных из Китая и Германии. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



В июле промышленное производство КНР выросло на 4.8% - минимальную с 2002 года величину. Основной спад был зафиксирован в производстве коммерческих автомобилей - на 11.5% в годовом выражении. Тем временем, промышленное производство Еврозоны просело в июле на 1.6%, что соответствует самому худшему показателю за несколько лет.



На настроения трейдеров оказывает влияние еще одно предупреждение о рецессии мировой экономики - инверсии кривых доходности США и Великобритании. Спред доходности двух и 10-летних облигаций уже опустился ниже нуля по обе стороны Атлантики. Ставка 10-летних облигаций США упала на 10 базисных пунктов до 1.6%, в то время как доходность двухлетних казначейских бумаг снизилась на семь базисных пунктов до 1.6%.



Доходность 30-летних бондов опустилась до рекордно низкого уровня в 1.98%. Судя по всему, мировая экономика находится на пороге нового финансового кризиса. Дополнительное давление на нефть оказала статистика по изменению запасов нефти в США.



Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1.6 млн баррелей, оказавшись на 3% выше пятилетнего среднего значения, характерного для данного периода времени. Учитывая сказанное, рекомендуем и дальше удерживать "короткие" позиции.





"AK&M" от 15.08.2019