Полномочия Минприроды и Рослесхоза по обеспечению сохранения лесов скорректированы

В полномочия Минприроды России и Рослесхоза по обеспечению сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий внесены изменения, говорится в сообщении ведомства.



Так, 14 августа, вступило в силу постановление Правительства РФ "О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации".



Соответствующий проект был подготовлен Минприроды России в целях реализации положений ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий".



В частности, Минприроды России теперь уполномочено принимать акты, устанавливающие особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов.



Изменения коснулись также полномочий Рослесхоза.

Ведомство будет осуществлять проектирование лесничеств (в том числе установление их границ), эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов, вместо ранее предусмотренных обеспечения проектирования лесничеств и лесопарков, а также закрепления на местности местоположения их границ.



Также за Рослесхозом закрепляется принятие решений о создании и об упразднении лесничеств.





"AK&M" от 15.08.2019