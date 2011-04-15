Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/08/2019
13:53

Полномочия Минприроды и Рослесхоза по обеспечению сохранения лесов скорректированы

В полномочия Минприроды России и Рослесхоза по обеспечению сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий внесены изменения, говорится в сообщении ведомства.

Так, 14 августа, вступило в силу постановление Правительства РФ "О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации".

Соответствующий проект был подготовлен Минприроды России в целях реализации положений ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий".

В частности, Минприроды России теперь уполномочено принимать акты, устанавливающие особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов.

Изменения коснулись также полномочий Рослесхоза.
Ведомство будет осуществлять проектирование лесничеств (в том числе установление их границ), эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов, вместо ранее предусмотренных обеспечения проектирования лесничеств и лесопарков, а также закрепления на местности местоположения их границ.

Также за Рослесхозом закрепляется принятие решений о создании и об упразднении лесничеств.


"AK&M" от 15.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100