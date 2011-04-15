"Аэроэкспресс" запустит автобус в "Шереметьево", сообщил перевозчик.



Так, в связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге с 17 по 31 августа произойдут изменения в графике движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении, некоторые рейсы будут отменены. Компания организует автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" в период продолжительных отмен.



В ночь с 19 на 20, с 20 на 21, с 21 на 22, с 22 на 23, с 23 на 24, с 26 на 27, с 27 на 28, с 28 на 29, с 29 на 30 и с 30 на 31 будут отменены рейсы отправлением в 22:00, 23:30, 0:01, 5:30 и 6:00 с Белорусского вокзала; в 22:30, 23:00, 6:30, 7:00 - из аэропорта "Шереметьево".



Для удобства пассажиров 17-18 и 24-25 августа будет организовано автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево". Стоимость проезда составит 300 руб. Маршрут автобусов пройдёт по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут.



Автобусы будут курсировать с 11:40 до 22:00 17 и 24 августа и с 5:30 до 14:30 18 и 25 августа с интервалом отправления 10-20 минут.



Отправление автобусов в сторону аэропорта "Шереметьево" будет осуществляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибытие в "Шереметьево" - терминал F, зона вылета.



Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и будет находиться за зданием терминала "Аэроэкспресс". Прибытие на Белорусский вокзал произойдет также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала.



Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу Компенсационный в кассе или у мобильного кассира в день поездки.



Отмечается, что станцию Окружная аэроэкспрессы также проследуют с изменениями в расписании.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



"AK&M" от 15.08.2019