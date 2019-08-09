ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 августа в размере 65.8907 руб. против 65.2032 руб. на 15 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.08.19 - 65.2032 руб.

14.08.19 - 65.6017 руб.

13.08.19 - 65.4287 руб.

10.08.19 - 65.2543 руб.

09.08.19 - 65.1299 руб.









"AK&M" от 15.08.2019