Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 августа

Банк России установил на 16 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.6673

1 Азербайджанский манат 38.8392

100 Армянских драмов 13.8426

1 Белорусский рубль 32.1968

1 Болгарский лев 37.5574

1 Бразильский реал 16.2629

100 Венгерских форинтов 22.5537

1000 Вон Республики Корея 54.2319

10 Гонконгских долларов 84.0357

10 Датских крон 98.4707

1 Доллар США 65.8907

1 Евро 73.4550

100 Индийских рупий 92.3887

100 Казахстанских тенге 17.0183

1 Канадский доллар 49.5642

100 Киргизских сомов 94.4805

10 Китайских юаней 93.7225

10 Молдавских леев 37.7057

1 Новый туркменский манат 18.8528

10 Норвежских крон 73.5117

1 Польский злотый 16.7541

1 Румынский лей 15.5531

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.6340

1 Сингапурский доллар 47.4478

10 Таджикских сомони 69.8365

1 Турецкая лира 11.8274

10000 Узбекских сумов 74.5949

10 Украинских гривен 25.9654

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.5762

10 Чешских крон 28.3767

10 Шведских крон 68.6068

1 Швейцарский франк 67.5941

10 Южноафриканских рэндов 43.1148

100 Японских иен 62.0352

"AK&M" от 15.08.2019