Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 августа

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Банк России установил на 16 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.6673
1 Азербайджанский манат 38.8392
100 Армянских драмов 13.8426
1 Белорусский рубль 32.1968
1 Болгарский лев 37.5574
1 Бразильский реал 16.2629
100 Венгерских форинтов 22.5537
1000 Вон Республики Корея 54.2319
10 Гонконгских долларов 84.0357
10 Датских крон 98.4707
1 Доллар США 65.8907
1 Евро 73.4550
100 Индийских рупий 92.3887
100 Казахстанских тенге 17.0183
1 Канадский доллар 49.5642
100 Киргизских сомов 94.4805
10 Китайских юаней 93.7225
10 Молдавских леев 37.7057
1 Новый туркменский манат 18.8528
10 Норвежских крон 73.5117
1 Польский злотый 16.7541
1 Румынский лей 15.5531
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.6340
1 Сингапурский доллар 47.4478
10 Таджикских сомони 69.8365
1 Турецкая лира 11.8274
10000 Узбекских сумов 74.5949
10 Украинских гривен 25.9654
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.5762
10 Чешских крон 28.3767
10 Шведских крон 68.6068
1 Швейцарский франк 67.5941
10 Южноафриканских рэндов 43.1148
100 Японских иен 62.0352
"AK&M" от 15.08.2019