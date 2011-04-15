АО "РОСНАНО" вышло из числа участников Nanolek Holding Limited (владеет 100% ООО "НАНОЛЕК"), реализовав 33.33% уставного капитала портфельной компании в пользу её текущих акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.



Поступления от продажи доли в биофармацевтической компании двукратно превысили инвестиции РОСНАНО в проект и составили 2.35 млрд руб. Доходность по итогам выхода (показатель IRR) составила 8.6%, что соответствует средним значениям в регулируемых секторах здравоохранения. Доля участия полностью оплачена денежными средствами.



РОСНАНО выступало инвестором проекта с момента создания компании в 2011 году. При непосредственном участии РОСНАНО с нуля на территории Кировской области построен биомедицинский производственный комплекс НАНОЛЕК площадью 29.3 тыс. кв. м, мощности которого позволяют выпускать до 4 млрд таблеток, 42 млн преднаполненных шприцев, и 35 млн флаконов год. Штат компании на сегодняшний день составляет порядка 700 человек.



НАНОЛЕК занимается разработкой импортозамещающих лекарственных препаратов, в рамках ФЦП "Фарма-2020", способствуя росту доли инновационных препаратов российского производства, а также замещению дорогих импортных лекарств доступными отечественными аналогами. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ.



Диверсифицированный продуктовый портфель препаратов НАНОЛЕК представлен в следующих терапевтических направлениях: вакцины, препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и пр. Компания обладает уникальным опытом в области трансфера технологий в рамках партнерств с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями (Merck, Sanofi, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и др.).



За время реализации проекта НАНОЛЕК запущено серийное производство твердых лекарственных форм, а также биотехнологическое производство, включая производство инактивированной вакцины против полиомиелита, производство 5-тикомпонентнойкомбинированной вакцины Пентаксим®. Получена лицензия Минпромторга РФ на производство стерильных и нестерильных лекарственных препаратов. На мощностях биомедицинского комплекса НАНОЛЕК локализовано производство препаратов компании Merck для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний (Глюкофаж, Конкор).



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" по МСФО в 2018 года достигла 5.6 млрд руб. Поступления от инвестиционного портфеля в 2018 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, и составили 19 млрд руб. Финансирование инвестиционного портфеля увеличилось на 62% и составило 17.5 млрд руб., включая 12.2 млрд руб. инвестиций в новые фонды. На обслуживание долга в 2018 году направлено 24.2 млрд руб., из них на погашение основной суммы долга пришлось 12.3 млрд руб. Долговые обязательств на 6.7 млрд руб. погашены досрочно. За весь период деятельности РОСНАНО направило на обслуживание долга 188.8 млрд руб., в том числе своевременно выплатило проценты банкам и держателям облигаций на сумму 88.8 млрд руб. В отчетном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам и займам на 2.7 млрд руб. по сравнению с 2017 годом, в том числе благодаря снижению долговой нагрузки, процентных ставок и оптимизации структуры кредитного портфеля.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"