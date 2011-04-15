Каждый пятый заёмщик выплачивает по кредиту от 30% до 50% совокупного дохода своей семьи, ВЦИОМ

Каждый пятый заёмщик выплачивает по кредиту от 30% до 50% совокупного дохода своей семьи, свидетельствуют материалы ВЦИОМ.



При этом большинство имеющих кредитный заём заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами (66%). Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Ещё у 33% опрошенных, напротив, такие случаи были - преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%).



В целом 60% сообщивших об имеющемся кредите полагают, что смогут погасить задолженность без особых затруднений (63% среди 35-44-летних и 65% среди 45-59-летних, а также по 68% среди жителей городов от 500 до 950 тыс. и менее 100 тыс. жителей).



Напротив, 38% опрошенных считают, что погашение кредита вызовет у них существенные сложности (по 41% среди тех, кому от 18 до 24 лет, от 25 до 34 лет и больше 60 лет, а также 43% жителей городов-миллионников и 47% сельского населения).





AK&M Антикризис