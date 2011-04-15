Россияне считают справедливой зарплату в 66 тыс. руб. в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на "достойном" уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее. Об этом говорится в исследовании



Оценки "достойной" зарплаты различаются по социально-демографическим группам. Так, мужчины считают достойной зарплату в размере 68.6 тыс. руб., женщины - 64.2 тыс. руб. Респонденты в возрасте 18-30 лет оценивают справедливую зарплату в 56.2 тыс. руб., в возрасте 40-50 лет - в 67.2 тыс. руб.



Россияне со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61.1 тыс. руб., с высшим образованием - 68.4 тыс. руб.



Наивысшие оценки характерны для наиболее обеспеченных россиян, способных делать крупные приобретения, например, купить квартиру. В этой группе опрошенных средняя оценка справедливой зарплаты составляет 78 тыс. руб. в месяц.



Различаются оценки и в зависимости от города проживания. Наивысшие оценки "справедливой" зарплаты дали жители Москвы - 99 тыс. руб., Санкт-Петербурга и Владивостока - 77 тыс. руб., Хабаровска - 75 тыс. руб. В Воронеже и Астрахани считают "достойной" зарплату в размере 60 тыс. руб., в Волгограде - 59 тыс. руб., в Липецке и Пензе - 58 тыс. руб.





"AK&M" от 15.08.2019