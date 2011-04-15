Объём промпроизводства в России в январе-июле вырос на 2.6%

Объём промпроизводства в России в январе-июле 2019 года вырос на 2.6%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



В июле объём промпроизводства в России в годовом исчислении увеличился на 2.8%, по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.7%.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых январе-июле вырос на 3.9%, в июле в годовом исчислении - на 3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 3.6%.



В обрабатывающей промышленности производство январе-июле выросло на 2%, июле в годовом исчислении - на 2.8%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 2.9%.





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