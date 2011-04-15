Д.Медведев утвердил долгосрочную стратегию развития зернового комплекса России до 2035 года

Правительство РФ утвердило долгосрочную стратегию развития зернового комплекса России до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цель стратегии - формирование высокоэффективной, научно и инновационно ориентированной, конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной сбалансированной системы производства, переработки, хранения и реализации основных зерновых и зернобобовых культур, продуктов их переработки, гарантирующей продовольственную безопасность страны, полностью обеспечивающей внутренние потребности и создающей значительный экспортный потенциал.





"AK&M" от 15.08.2019