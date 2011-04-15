Минприроды направило в Правительство РФ предложения по борьбе с лесными пожарами

Минприроды России направило в Правительство РФ предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами, говорится в сообщении министерства.



Предложения касаются совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе, установления "зон контроля".



Во-первых, предлагается внести изменения в нормативные правовые акты, обеспечивающие повышение уровня принятия решения по установлению зон контроля лесных пожаров с регионального уровня на федеральный. До настоящего времени решения о тушении зон контроля принимались главами субъектов РФ.



Во-вторых, необходимо исключить возможность самостоятельного изменения границ установленных зон на уровне субъекта, и, в том числе, включения в них арендуемых лесных участков, территорий с объектами инфраструктуры, земель лесного фонда, примыкающих к ООПТ федерального значения, а также к государственной границе РФ. В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о не тушении пожаров в лесах рядом с ООПТ, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий.



По результатам пересмотра зон контроля планируется сокращение их площадей, что также должно положительно сказаться на обеспечении условий нормальной жизнедеятельности населения.



Другим предложением, направленным на повышение эффективности охраны лесов от пожаров, является разделение понятий "лесная охрана" и "лесной надзор", а также их функционала. Введение понятия "лесная охрана", как деятельности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, а также подведомственных им государственных учреждений ("лесников"), направленная на выявление нарушений лесного законодательства посредством патрулирования лесов на закрепленном лесном участке ("обходе"). Именно эта группа сотрудников учреждений "лесной охраны" будет обеспечивать постоянное патрулирование и оперативное реагирование в случае чрезвычайных ситуаций в лесах. За "лесным надзором" сохранятся функции проверок лесопользователей.



Для повышения эффективности охраны лесов от пожаров на землях ООПТ федерального значения Минприроды России разработаны предложения по наделению Рослесхоза полномочиями по охране лесов от пожаров на территориях наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В частности речь идёт о выполнении авиационных работ на данных ООПТ. При этом есть необходимость увеличения на 1 тыс. человек численности ФБУ "Авиалесоохрана", в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений, и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов.



Предложения по совершенствованию регулирования вопросов лесной охраны, в том числе, установлению зон контроля лесных пожаров, подготовлены и направлены в Правительство РФ. По мнению Минприроды России, их реализация повысит эффективность борьбы с лесными пожарами.



"AK&M" от 15.08.2019