Ингосстрах выплатил более 19 млн руб. в связи с загрязнением почвы

Ингосстрах выплатил транспортной компании более 19 млн руб. в связи с загрязнением почвы по причине разлива нефтепродуктов в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 10 марта 2018 года. Из нижнего сливного прибора перевозимой цистерны вытекло 59 тонн дизельного топлива. В результате разлива нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади 1280 кв. м. Клиент Ингосстраха понёс расходы на устранение последствий разлива – очистку загрязнённой территории.



В Ингосстрахе была застрахована гражданская ответственность перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде. Договор был заключен сроком на 2 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 15.08.2019