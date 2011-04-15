Д.Медведев утвердил Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года

Правительство РФ утвердило Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цель стратегии - создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирования в России привлекательных условий на основе подходов к регулированию и налогообложению экспортной деятельности, не менее эффективных по сравнению с конкурирующими юрисдикциями.



Задачи стратегии: определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития российского экспорта услуг по видам услуг, формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг, определение приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортёров.



Стратегия направлена на создание условий по обеспечению устойчиво высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объёма в $100 млрд в год.





"AK&M" от 15.08.2019