Д.Медведев утвердил Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года
Правительство РФ утвердило Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Цель стратегии - создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирования в России привлекательных условий на основе подходов к регулированию и налогообложению экспортной деятельности, не менее эффективных по сравнению с конкурирующими юрисдикциями.
Задачи стратегии: определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития российского экспорта услуг по видам услуг, формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг, определение приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортёров.
Стратегия направлена на создание условий по обеспечению устойчиво высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объёма в $100 млрд в год.