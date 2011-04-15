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15/08/2019
16:42

Цены на бензин за неделю, с 5 по 11 августа, не изменились - 44.59 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 5 по 11 августа 2019 года, не изменились - 44.59 руб. за литр, сообщил Росстат.

Бензин АИ-92 и АИ-95 не изменились в цене - 42.23 и 45.65 руб. за литр соответственно. Дизель также не изменился в цене - 46.14 руб. за литр.

Бензин АИ-98 подорожал на 0.1% до 51.38 руб. за литр.
За период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное - в Махачкале, где прирост цен составил 0.6%.

Снижение цен на бензин автомобильный на 0.1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.


"AK&M" от 15.08.2019
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