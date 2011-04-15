Цены на бензин за неделю, с 5 по 11 августа, не изменились - 44.59 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 5 по 11 августа 2019 года, не изменились - 44.59 руб. за литр, сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 и АИ-95 не изменились в цене - 42.23 и 45.65 руб. за литр соответственно. Дизель также не изменился в цене - 46.14 руб. за литр.



Бензин АИ-98 подорожал на 0.1% до 51.38 руб. за литр.

За период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное - в Махачкале, где прирост цен составил 0.6%.



Снижение цен на бензин автомобильный на 0.1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.





"AK&M" от 15.08.2019