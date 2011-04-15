Путепровод на 24-25 км Ленинградки реконструируют

Путепровод, который находится на 24-25 километрах Ленинградского шоссе, планируется реконструировать. Решение о подготовке соответствующего проекта принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, сообщила столичная мэрия.



Путепровод находится в районе пересечения с Международным шоссе и проходит над путями Октябрьской железной дороги. Его протяжённость составляет 700 м. Путепровод был построен в 1961 году и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, а его габариты не соответствуют современным требованиям.



Реконструкция повысит пропускную способность путепровода, обеспечит безопасность движения автомобилей и поездов и улучшит условия движения транспорта на этом участке Ленинградского шоссе.



В последние годы в столице более чем в десять раз увеличился объём ремонтных работ. С 2011 по 2018 год в городе капитально отремонтировали 264 искусственных сооружения, в том числе семь набережных, четыре тоннеля, пять мостов и шесть путепроводов.





"AK&M" от 15.08.2019