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15/08/2019
19:19

На юге Троицка построят и реконструируют 7.6 км дорог

На юге города Троицка построят и реконструируют более 7.6 км автодорог , сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.

По её словам, построят два боковых проезда вдоль Калужского шоссе, возведут эстакаду на пересечении Калужского шоссе и автодороги на Минзаг.

Также продлят улицы Академика Черенкова, Академика Франка и Академика Дыхне, расширят улицы Промышленная и Физическая.

"Длина каждого проезда составит 810 метров, а максимальная ширина - 10.5 метров. Дороги расширят до четырех полос - по две в каждом направлении", - сказала А.Пятова.

Она уточнила, что на всех улицах обустроят тротуары, а на ул. Академика Черенкова и Академика Франка появятся велодорожки. Также проведут переустройство инженерных коммуникаций.

Проект улично-дорожной сети одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.


"AK&M" от 15.08.2019
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