На юге Троицка построят и реконструируют 7.6 км дорог

На юге города Троицка построят и реконструируют более 7.6 км автодорог , сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



По её словам, построят два боковых проезда вдоль Калужского шоссе, возведут эстакаду на пересечении Калужского шоссе и автодороги на Минзаг.



Также продлят улицы Академика Черенкова, Академика Франка и Академика Дыхне, расширят улицы Промышленная и Физическая.



"Длина каждого проезда составит 810 метров, а максимальная ширина - 10.5 метров. Дороги расширят до четырех полос - по две в каждом направлении", - сказала А.Пятова.



Она уточнила, что на всех улицах обустроят тротуары, а на ул. Академика Черенкова и Академика Франка появятся велодорожки. Также проведут переустройство инженерных коммуникаций.



Проект улично-дорожной сети одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.





"AK&M" от 15.08.2019