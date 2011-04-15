Дайджест газеты "Ведомости" от 16 августа 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 августа 2019 года.





"АВТОДОР" НАМЕРЕН ЗАПУСТИТЬ НОВУЮ СХЕМУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ



ГОСКОМПАНИЯ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ДОЛЮ В СВОЕЙ "ДОЧКЕ"



В сентябре отвечающая за платные дороги госкомпания "Автодор" намерена продать частным инвесторам долю в одной из своих проектных компаний - ООО "ДЗОК", рассказали "Ведомостям" три претендента на сделку, два человека, близких к госкомпании, и федеральный чиновник. Это поможет запустить крупный инфраструктурный проект - Дальний западный обход Краснодара.





ОТСТАВКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСГОРИЗБИРКОМА ДО ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ НЕ БУДЕТ



ЭТОТ ВОПРОС, ВЕРОЯТНО, ВСТАНЕТ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, НО УХОДУ ГОРБУНОВА МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ДАВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИИ





Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов останется на своем посту до окончания кампании по выборам в Мосгордуму (пройдут 8 сентября). Об этом рассказали "Ведомостям" человек, близкий к Центризбиркому, и собеседник в КПРФ. Но его отставка возможна после окончания кампании, не исключает один из собеседников, близких к мэрии.





ПЕРЕДЕЛ РЫНКА КРАБА МОЖЕТ СТОИТЬ БИЗНЕСУ СВЫШЕ 150 МЛРД РУБЛЕЙ

ФАС ПРЕДЛОЖИЛА НОВУЮ МЕТОДИКУ РАСЧЕТА НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН АУКЦИОНОВ



Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти - в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник. Сначала (в проекте постановления правительства, подготовленном Минсельхозом) было два понижающих коэффициента, уменьшавших стартовую цену втрое, а теперь предлагается оставить один, сокращающий цену всего в 2 раза. Таково предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).





"ВОСТОЧНЫЙ" РАССКАЗАЛ, НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ГОТОВ ПРОДАТЬ ПАКЕТ АКЦИЙ ИЗ ДЕЛА BARING VOSTOK



ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМЕСТИТЬ УБЫТОК И НЕ ОСПАРИВАТЬ СДЕЛКУ В СЛУЧАЕ УТЕРИ ПРАВА НА АКЦИИ





Возмещение ущерба на 3,7 млрд руб. и отсутствие у покупателя возможности оспорить сделку или предъявить убыток в случае утраты титула владельца актива - на таких условиях "Восточный" готов продать 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG). Об этом говорится в форме договора купли-продажи, которую банк направил вместе с письмом американскому инвестору Чарльзу Райану - он от имени фонда Parus Marine ранее отправил в банк предложение купить акции IFTG за 2,6 млрд руб. "Ведомости" ознакомились с ответом банка Райану и формой договора, подлинность документов подтвердили собеседник, близкий к банку, и два человека, близких к акционерам. Представитель банка подтвердил отправку письма с договором.





НЛМК ОТКРОЕТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В США И ЕВРОПЕ

СЕЙЧАС СТАЛЬ КОМПАНИИ ОНЛАЙН МОЖНО КУПИТЬ В РОССИИ



В 2020 г. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, основной владелец - Владимир Лисин) запустит онлайн-продажи на европейском и американском рынках, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Клиентам, в том числе российским, будет доступен ассортимент европейских и американских площадок НЛМК.





В ХОРОШЕВО-МНЕВНИКАХ БУДЕТ ПОСТРОЕН НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ ГРУППЕ ФСК ВОЗВЕСТИ ТАМ ЖИЛОЙ КВАРТАЛ НА 800 000 КВ. М





Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила Домостроительному комбинату N 1 (ДСК-1) разработать проект планировки территории площадью 38,2 га на ул. Шеногина в Хорошево-Мневниках, указано в протоколе, с которым ознакомились "Ведомости". По этому адресу расположен Краснопресненский завод железобетонных конструкций, который входит в ДСК-1 - он с 2016 г. принадлежит девелоперской группе ФСК (ранее - ФСК "Лидер"). Представитель этой компании от комментариев отказался.





СБЕРБАНК ПОЗВОЛИТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ БЕЗ НАЛИЧНЫХ, КАРТ И ГАДЖЕТОВ

ОН ПРОТЕСТИРУЕТ ОПЛАТУ В МАГАЗИНАХ НЕ ТОЛЬКО ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА, НО И ПО ЛИЦУ





Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии - отпечатка пальца или изображения лица. Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.





МАРКУС ХИНТЕРХОЙЗЕР: ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



ИНТЕНДАНТ ЗАЛЬЦБУРГСКОГО ФЕСТИВАЛЯ - О ТОМ, КАК ЖИВЕТ САМЫЙ БОГАТЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПЛАНЕТЫ И ПОЧЕМУ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ - КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ ЛЮБОГО ИСКУССТВА





Профессиональный пианист и опытный куратор Маркус Хинтерхойзер начал карьеру на старейшем музыкальном фестивале мира в 1990-е гг., когда Зальцбург заслужил репутацию форпоста актуального искусства и интеллектуального центра объединенной Европы. В 2001 г., после ухода легендарного интенданта Жерара Мортье, Зальцбург вступил в эпоху смуты - руководители фестиваля менялись один за другим, и форум в отсутствие внятной художественной политики стремительно терял престиж. Все изменилось в 2017 г., когда с назначением на пост интенданта Хинтерхойзер вернул фестивалю реноме важнейшего культурного института Европы, а выручка от продажи билетов в первый же сезон выросла на 1,6 млн евро (примерно до 30 млн евро). Один из самых известных культурных менеджеров Европы побывал в Москве на презентации программы фестиваля-2019, организованной Российским обществом друзей Зальцбургского фестиваля, после которой ответил на вопросы "Ведомостей".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 16.08.2019