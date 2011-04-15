Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 16 августа 2019 года.



РОССИЙСКИЙ КОКСУЕТСЯ ГРУЗ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УГЛЯ И КОКСА ИЩУТ ЗАМЕНУ УКРАИНСКОМУ РЫНКУ



Российские экспортеры коксующегося угля и кокса переориентируют поставки с украинского рынка на более доходные. Об этом заявил, в частности, Промышленно-металлургический холдинг Евгения Зубицкого. Входящее в холдинг ПАО "Кокс" уже сократило выручку на Украине почти в девять раз. Эксперты говорят, что украинские металлурги сегодня везут сырье из Польши и Казахстана, обсуждаются поставки из Китая. До недавнего времени поставки из России составляли до 80% украинского импорта кокса, но вступившие в силу административные ограничения вместе с рыночными факторами могут изменить картину.





ПРОЦЕНТ НА БУКВУ Z

МИНТРАНС ХОЧЕТ УЗАКОНИТЬ ТАКСУ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 16% АВИАБИЛЕТОВ



Транспортная клиринговая палата (ТКП) пытается легализовать так называемую таксу ZZ, взимаемую за оформление договора авиаперевозки при покупке билета через систему бронирования палаты. Соответствующие поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) подготовлены Минтрансом. Агенты по продаже билетов опасаются, что изменения приведут к росту цены билетов, доработки документа требует и Ростуризм. В самой ТКП утверждают, что ZZ-такса уже 20 лет взимается при продаже билета и ее легализация не приведет к его удорожанию.





ДЕСАНТНЫЙ КАТЕР ДОШВАРТОВАЛСЯ ДО АВАРИИ

КОМАНДИР МОРСКОЙ РАЗВЕДКИ ОШТРАФОВАН ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ СТОЯНКУ



Как стало известно "Ъ", командир 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России, подполковник Сергей Подгурский признан виновным в халатности и оштрафован на 350 тыс. руб. Севастопольский гарнизонный военный суд также признал право Минобороны на удовлетворение гражданского иска к осужденному. Вопрос о размере ущерба, причиненного офицером Подгурским государству, должен быть установлен в гражданском производстве. Военное ведомство требует взыскать с него 54.5 млн руб.





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"AK&M" от 16.08.2019