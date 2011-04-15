Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/08/2019
11:05

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 16 августа 2019 года.

РОССИЙСКИЙ КОКСУЕТСЯ ГРУЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ УГЛЯ И КОКСА ИЩУТ ЗАМЕНУ УКРАИНСКОМУ РЫНКУ

Российские экспортеры коксующегося угля и кокса переориентируют поставки с украинского рынка на более доходные. Об этом заявил, в частности, Промышленно-металлургический холдинг Евгения Зубицкого. Входящее в холдинг ПАО "Кокс" уже сократило выручку на Украине почти в девять раз. Эксперты говорят, что украинские металлурги сегодня везут сырье из Польши и Казахстана, обсуждаются поставки из Китая. До недавнего времени поставки из России составляли до 80% украинского импорта кокса, но вступившие в силу административные ограничения вместе с рыночными факторами могут изменить картину.


ПРОЦЕНТ НА БУКВУ Z
МИНТРАНС ХОЧЕТ УЗАКОНИТЬ ТАКСУ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 16% АВИАБИЛЕТОВ

Транспортная клиринговая палата (ТКП) пытается легализовать так называемую таксу ZZ, взимаемую за оформление договора авиаперевозки при покупке билета через систему бронирования палаты. Соответствующие поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) подготовлены Минтрансом. Агенты по продаже билетов опасаются, что изменения приведут к росту цены билетов, доработки документа требует и Ростуризм. В самой ТКП утверждают, что ZZ-такса уже 20 лет взимается при продаже билета и ее легализация не приведет к его удорожанию.


ДЕСАНТНЫЙ КАТЕР ДОШВАРТОВАЛСЯ ДО АВАРИИ
КОМАНДИР МОРСКОЙ РАЗВЕДКИ ОШТРАФОВАН ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ СТОЯНКУ

Как стало известно "Ъ", командир 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России, подполковник Сергей Подгурский признан виновным в халатности и оштрафован на 350 тыс. руб. Севастопольский гарнизонный военный суд также признал право Минобороны на удовлетворение гражданского иска к осужденному. Вопрос о размере ущерба, причиненного офицером Подгурским государству, должен быть установлен в гражданском производстве. Военное ведомство требует взыскать с него 54.5 млн руб.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 16.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100