ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 16 августа, в размере 73.4550 руб. против 72.9037 руб. на 15 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



15.08.19 - 72.9037 руб.

14.08.19 - 73.4149 руб.

13.08.19 - 73.1231 руб.

10.08.19 - 73.0196 руб.

09.08.19 - 73.0432 руб.



































































































































"AK&M" от 16.08.2019