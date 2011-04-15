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16/08/2019
11:15

Д.Медведев утвердил Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года

Правительство РФ утвердило Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Цель стратегии - создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирования в России привлекательных условий на основе подходов к регулированию и налогообложению экспортной деятельности, не менее эффективных по сравнению с конкурирующими юрисдикциями.

Задачи стратегии: определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития российского экспорта услуг по видам услуг, формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг, определение приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортёров.

Стратегия направлена на создание условий по обеспечению устойчиво высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объёма в $100 млрд в год.


"AK&M" от 16.08.2019
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