ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам

ВТБ изменил минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в рамках программы "Победа над формальностями". Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь при взносе 30% от стоимости объекта недвижимости клиент может получить решение по ипотеке по двум документам. Специальное предложение действует до 30 сентября 2019 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 16.08.2019