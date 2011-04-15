Правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правовое регулирование добычи попутных полезных ископаемых

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правовое регулирование добычи попутных полезных ископаемых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья" внесён Минприроды.



В соответствии с законом "О недрах", пользователь недр имеет право использовать добытое минеральное сырьё только в соответствии с лицензией на пользование недрами и её целевым назначением. В случае открытия в процессе геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не будет иметь в отношении него прав на дальнейшее использование и реализацию.



В 2016 году в закон "О недрах" были внесены изменения, которыми в качестве пилотного проекта предусматривалось включение в лицензии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых для государственных компаний.



Законопроектом предлагается распространить этот механизм вовлечения в отработку попутных полезных ископаемых на всех пользователей недр.



Предусматривается возможность пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу углеводородного сырья или по совмещённой лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, на основании утверждённого технического проекта в границах предоставленных им горных отводов добывать полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений углеводородного сырья, и извлекаемых при разработке месторождений углеводородного сырья, включая добычу полезных ископаемых из попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд.



Техническим проектом будут определяться состав и планируемый объём добычи полезных компонентов (прежде всего лития, йода, брома, бора), а также технические и технологические решения по их извлечению.





"AK&M" от 16.08.2019