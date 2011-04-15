Ингосстрах вводит упрощённую систему урегулирования убытков для граждан, пострадавших в результате паводка

Филиалы Ингосстраха в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области принимают заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате паводка, по упрощённой системе, говорится в сообщении страховой компании.



По состоянию на 16 августа 2019 года, в отдел урегулирования убытков филиала Ингосстраха в городе Хабаровске поступили 4 заявления о наступлении страховых событий, в двух случаях дома полностью затоплены. Размер заявленного клиентами ущерба превышает 4 млн руб. Звонки пострадавших клиентов продолжают поступать в филиал компании.



При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото или видеосъёмку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта.



Кроме того, если имущество пострадало в значительной мере, к примеру, транспортное средство не может передвигаться своим ходом или повреждён дом, то в данных случаях достаточно выезда специалиста Ингосстраха на место происшествия и его фотосвидетельства.



В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить повреждённое имущество для осмотра.



Как ранее сообщали СМИ, в связи с сильными дождями и паводком в Хабаровском крае введён режим ЧС. На территории южных и центральных районов региона - Хабаровского, Ульчского, Комсомольского, Ванинского, Советско-Гаванского, Бикинского, Вяземского, Нанайского, Верхнебуреинского, а также района имени Лазо - в период с 15 по 18 августа ожидаются сильные дожди. Согласно оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, из-за обильных осадков возможно подтопление пониженных участков местности, пойменных мест и территорий вдоль русел рек, размывы участков грунтовых дорог местного значения. Нарушения в работе дренажных систем и неисправностей ливневых стоков могут привести к кратковременным подтоплениям улиц, дорог, подвалов жилых домов дождевыми водами. Также возможно повреждение опор линий ЛЭП и связи, нарушения в работе объектов ЖКХ.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.08.2019