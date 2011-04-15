Четверть пользователей не защищают персональные данные в интернете, ESET

Международная антивирусная компания ESET провела опрос о безопасном поведении в интернете. Согласно исследованию, 23% пользователей ничего не предпринимают для защиты персональных данных. Об этом говорится в сообщении ESET.



Респондентам предложили ответить на вопрос "Что вы делаете для защиты своих данных?". Пользователь мог отметить несколько вариантов. Выяснилось, что безопасность и конфиденциальность личной информации волнует большинство интернет-пользователей.



Так, 17% опрошенных удаляют историю поисковых запросов, 15% заклеивают веб-камеру, чтобы хакеры и злоумышленники не могли за ними подглядывать. 14% пользователей не вводят данные от кредитных карточек даже на официальных сайтах, 11% регулярно очищают сообщения в переписке.



Некоторых интернет-пользователей навязчивая реклама волнует не меньше безопасности - поэтому они указывают временные e-mail при регистрации, чтобы не получать спам (13%). Еще 7% хранят личные фото и видео в запароленных альбомах.



В свою очередь, почти четверть опрошенных (23%) ничего не предпринимают для защиты информации, так как им нечего скрывать.



Небрежное отношение к безопасности персональных данных - приватных фото, переписки, логинов и паролей, истории браузера - может быть вызвано недостаточной информированностью о масштабах проблемы. Причиной также может являться отсутствие негативного опыта, связанного с кражей личных сведений или с вымогательством выкупа после заражения шифратором, подчёркивает ESET.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 16.08.2019