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16/08/2019
13:20

Четверть пользователей не защищают персональные данные в интернете, ESET

Международная антивирусная компания ESET провела опрос о безопасном поведении в интернете. Согласно исследованию, 23% пользователей ничего не предпринимают для защиты персональных данных. Об этом говорится в сообщении ESET.

Респондентам предложили ответить на вопрос "Что вы делаете для защиты своих данных?". Пользователь мог отметить несколько вариантов. Выяснилось, что безопасность и конфиденциальность личной информации волнует большинство интернет-пользователей.

Так, 17% опрошенных удаляют историю поисковых запросов, 15% заклеивают веб-камеру, чтобы хакеры и злоумышленники не могли за ними подглядывать. 14% пользователей не вводят данные от кредитных карточек даже на официальных сайтах, 11% регулярно очищают сообщения в переписке.

Некоторых интернет-пользователей навязчивая реклама волнует не меньше безопасности - поэтому они указывают временные e-mail при регистрации, чтобы не получать спам (13%). Еще 7% хранят личные фото и видео в запароленных альбомах.

В свою очередь, почти четверть опрошенных (23%) ничего не предпринимают для защиты информации, так как им нечего скрывать.

Небрежное отношение к безопасности персональных данных - приватных фото, переписки, логинов и паролей, истории браузера - может быть вызвано недостаточной информированностью о масштабах проблемы. Причиной также может являться отсутствие негативного опыта, связанного с кражей личных сведений или с вымогательством выкупа после заражения шифратором, подчёркивает ESET.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 16.08.2019
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