МКС скорректировала орбиту

В соответствии с программой полёта Международной космической станции 15 августа 2019 года были проведены две плановые коррекции её орбиты. Об этом сообщил Роскосмос.



Двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-12", пристыкованного к модулю "Пирс", была включена в 08:53 MSK. Результатом работы двигателей в течение 585 секунд стало приращение скорости станции на 0.58 м/сек. В 11:55 MSK состоялось повторное включение двигателей "грузовика", время их работы составили те же 585 секунд. В результате станция получила приращение скорости на 0.58 м/сек.



В соответствии с данными службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами параметры орбиты станции после выполнения двух манёвров составили:



минимальная высота над поверхностью Земли - 415 км; максимальная высота над поверхностью Земли - 428.7 км; период обращения - 92.82 мин.; наклонение орбиты - 51.66 град.



Два отдельных корректирующих маневра для достижения необходимых параметров подъёма орбиты космической станции были проведены с целью соблюдения технических условий обеспечения безопасного режима работы двигателей. В результате коррекции были достигнуты необходимые величины по высоте подъема орбиты станции для решения задач, связанных с выведением на орбиту, сближения и стыковки, а в последующем и посадки на Землю корабля "Союз МС-14".





"AK&M" от 16.08.2019