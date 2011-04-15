Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 августа

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Банк России установил на 17 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.7388
1 Азербайджанский манат 38.9013
100 Армянских драмов 13.8531
1 Белорусский рубль 32.2593
1 Болгарский лев 37.4043
1 Бразильский реал 16.5333
100 Венгерских форинтов 22.5173
1000 Вон Республики Корея 54.4794
10 Гонконгских долларов 84.1766
10 Датских крон 98.0771
1 Доллар США 65.9961
1 Евро 73.2227
100 Индийских рупий 92.7074
100 Казахстанских тенге 17.0566
1 Канадский доллар 49.5727
100 Киргизских сомов 94.6316
10 Китайских юаней 93.6806
10 Молдавских леев 37.6046
1 Новый туркменский манат 18.8830
10 Норвежских крон 73.0627
1 Польский злотый 16.7967
1 Румынский лей 15.4735
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.7044
1 Сингапурский доллар 47.5442
10 Таджикских сомони 69.9853
1 Турецкая лира 11.9034
10000 Узбекских сумов 73.2172
10 Украинских гривен 26.2459
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.0335
10 Чешских крон 28.3318
10 Шведских крон 68.1672
1 Швейцарский франк 67.4117
10 Южноафриканских рэндов 43.4677
100 Японских иен 62.1696
"AK&M" от 16.08.2019