Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 августа

Банк России установил на 17 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.7388

1 Азербайджанский манат 38.9013

100 Армянских драмов 13.8531

1 Белорусский рубль 32.2593

1 Болгарский лев 37.4043

1 Бразильский реал 16.5333

100 Венгерских форинтов 22.5173

1000 Вон Республики Корея 54.4794

10 Гонконгских долларов 84.1766

10 Датских крон 98.0771

1 Доллар США 65.9961

1 Евро 73.2227

100 Индийских рупий 92.7074

100 Казахстанских тенге 17.0566

1 Канадский доллар 49.5727

100 Киргизских сомов 94.6316

10 Китайских юаней 93.6806

10 Молдавских леев 37.6046

1 Новый туркменский манат 18.8830

10 Норвежских крон 73.0627

1 Польский злотый 16.7967

1 Румынский лей 15.4735

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.7044

1 Сингапурский доллар 47.5442

10 Таджикских сомони 69.9853

1 Турецкая лира 11.9034

10000 Узбекских сумов 73.2172

10 Украинских гривен 26.2459

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.0335

10 Чешских крон 28.3318

10 Шведских крон 68.1672

1 Швейцарский франк 67.4117

10 Южноафриканских рэндов 43.4677

100 Японских иен 62.1696

"AK&M" от 16.08.2019