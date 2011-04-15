Добыча газа на месторождении Zohr в первом полугодии выросла в 3.6 раза до 11.3 млрд куб. м, говорится в сообщении Роснефти.



После запуска месторождения в декабре 2017 года его освоение идёт опережающими темпами - мощности проекта Zohr были последовательно увеличены. Нынешний объём добычи составляет 68 млн куб. м газа в сутки (2.4 млрд куб. футов в сутки). На текущий момент на проекте введены в эксплуатацию 11 добывающих скважин, 3 морских трубопровода, морская платформа управления и все 8 технологических линий завода по подготовке газа.



До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа до 76 млн куб. м в сутки (2.7 млрд куб. футов в сутки).



Месторождение Zohr - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Месторождение было открыто в 2015 году. Проект реализуется на условиях концессии итальянской Eni S.p.A (50%), Роснефтью (30%), британской BP (10%) и компанией Mubadala Petroleum (10%).



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.





"AK&M" от 16.08.2019