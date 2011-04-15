Ингосстрах выплатил более 9.8 млн руб. в связи с поджогом кафе

Компания "Ингосстрах" выплатила более 9.8 млн руб. в связи с повреждением имущества в результате пожара. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 14 апреля 2019 года в Красноярском крае. В результате поджога неустановленными лицами было повреждено помещение кафе, оборудование, а также товарный запас продуктов питания.



Согласно условиям договора имущество клиента застраховано от рисков пожара, воздействие продуктов горения, удара молнии, взрыва газа, повреждения водой, а также от стихийных бедствий, кражи с незаконным проникновением, грабежа, боя стекол, злоумышленных действий третьих лиц и других рисков.



Страховая сумма по договору составляет 20.4 млн руб. Договор заключен сроком на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 16.08.2019