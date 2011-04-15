"РЖД Логистика" запустила новый транзитный сервис из города Яньтай в Дуйсбург

АО "РЖД Логистика" запустило новый транзитный сервис из города Яньтай (Китай) в Дуйсбург (Германия). Об этом говорится в сообщении компании.



Первый поезд с готовой бытовой техникой, автокомпонентами и комплектующими для производств электроники вышел со станции 26 июля и прибыл в пункт назначения 14 августа.



Таким образом, в настоящее время "РЖД Логистика" организует контейнерные поезда из различных городов провинции Шаньдун в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Минск и Дуйсбург. Кроме того, в августе будет запущен сервис по новому маршруту из города Цзинань провинции Шаньдун в Будапешт.



Маршрут Яньтай-Дуйсбург проходит через территорию Монголии, так как провинция Шаньдун географически тяготеет именно к этому пути, а также готова предоставлять на него дополнительную субсидию. Сервис не является моноклиентским и доступен широкому кругу грузоотправителей. Планируется, что в конце III - начале IV квартала отправки поездов выйдут на регулярную основу по расписанию.



АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания обеспечивает высокотехнологичный и надёжный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.





"AK&M" от 16.08.2019