Минсельхоз России поддержит пострадавших от ЧС аграриев Забайкалья

Минсельхоз России поддержит пострадавших от ЧС аграриев Забайкальского края. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Забайкальский край, говорится в сообщении министерства.



Глава Минсельхоза России встретился с врио Губернатора региона Александром Осиповым и провел совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в этом году в Забайкальском крае дважды. В частности, в апреле он был введен из-за пожаров. Из резервного фонда Правительства Российской Федерации на компенсацию ущерба сельхозтоваропроизводителям было выделено 820.9 млн руб., при этом процесс доведения средств непосредственным получателям в настоящее время практически завершен. Также, по словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз совместно с региональными органами власти проработал ряд нефинансовых мер помощи. Так, организована доставка кормов из других субъектов, что позволило закрыть оперативные потребности аграриев. Сельхозтоваропроизводителям была предоставлена поддержка в виде отсрочки по погашению задолженности перед "Росагролизингом". Кроме того, в рамках визита делегации Минсельхоза в регион пострадавшим аграриям была передана новая сельскохозяйственная техника.



С 9 августа в Забайкалье введён режим ЧС из-за засухи. На региональном уровне создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Органам местного самоуправления рекомендовано задействовать все силы и средства для минимизации последствий, организовать работу по проведению обследований посевов, представить соответствующие документы для определения размера ущерба товаропроизводителям.



Как подчеркнул Д.Патрушев, Минсельхоз России ведёт оперативный мониторинг ситуации. На федеральном уровне соответствующее решение о мерах господдержки пострадавшим аграриям будет принято после оценки ущерба, которую регион планирует завершить до конца августа.







"AK&M" от 16.08.2019