ФАС признала рекламу финансовых услуг в Google AdWords ненадлежащей. Компания Ali Trade рекламировала "заработок на инвестициях", не имея для такой деятельности соответствующей лицензии, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ведомство обращение Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров с жалобой на рекламу Ali Trade.



Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении в отношении Google LLC для назначения штрафа, сумма которого за такого рода нарушения составляет 100-500 тыс. руб.







"AK&M" от 16.08.2019