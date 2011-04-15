Рубль стабилизировался, но подрасти не сможет, полагают аналитики

Рубль стабилизировался после вчерашних "американских горок" и даже слегка прибавляет в весе на торгах в пятницу. Вчера доллар касался полугодовых максимумов в районе 66.50 руб. и теперь плавно опускается под отметку 66 руб. Бегство от рисков угасло, что вкупе с восстановлением котировок нефти ослабило давление на рубль. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Текущая динамика напоминает скорее затишье перед возможной новой бурей, нежели предпосылки для улучшения динамики активов развивающегося сегмента в целом и рубля в частности. Ситуация на международной арене остается напряженной – вместо прогресса в отношениях между США и Китаем наблюдается дальнейшая эскалация конфликта, что бьет по рисковым активам и нефтяным ценам. Дополнительное давление рубль ощутил со стороны доллара, который укрепил позиции неожиданно сильном отчёте по американским розничным продажам.



На предстоящей неделе влияние факторов давления на российскую валюту может несколько сгладить налоговый период. Но это не значит, что рубль будет расти, если внешний фон не улучшится, тем более что на рынке нефти не наблюдается признаков устойчивого развития импульса восстановления из-за усиливающихся опасений рецессии на фоне наращивания активности на сланцевых месторождениях США. В краткосрочной перспективе доллар/рубль, вероятно, будет колебаться вокруг отметки 66 руб., с более скромной амплитудой колебаний в сравнении со вчерашней динамикой.



"AK&M" от 16.08.2019