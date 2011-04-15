Профицит федерального бюджета в январе-июле составил 2.028 трлн руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Профицит федерального бюджета в январе-июле 2019 года составил 2.028 трлн руб. Объём доходов достиг 11.469 трлн руб., расходов - 9.442 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.
Федеральная налоговая служба перечислила 7.398 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 3.22 трлн руб., другие федеральные органы - 850.841 млрд руб.
AK&M Антикризис