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16/08/2019
15:43

Пять развязок на МКАД начнут реконструировать в 2021-2022 годах

К реконструкции пяти развязок на МКАД планируется приступить в 2021-2022 годах, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Речь идёт о развязках на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицы Липецкая, Верхние Поля и Капотня. Сейчас по ним ведутся проектно-изыскательские работы", - сказал А.Бочкарев.

Во время реконструкции развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе построят и реконструируют почти 3 км дорог, в том числе построят путепровод и реконструируют старый по основному ходу Алтуфьевского шоссе.

На развязке с Осташковским шоссе появится более 5.3 км дорог, в том числе два путепровода.

На пересечении с улицей Липецкая проложат почти 8.5 км дорог, шесть транспортных сооружений (тоннелей, эстакад, мостов) и четыре пешеходных перехода.

Развязки на пересечении с улицей Верхние Поля и с улицей Капотня построят в рамках реконструкции участка МКАД от Бесединского до Косинского шоссе. Всего здесь появится почти 12.5 км дорог, в том числе семь транспортных сооружений и три пешеходных перехода.

Напомним, на магистральных трассах и МКАД причиной пробок часто становится не ширина проезжей части, а развязки клеверного типа.

Они рассчитаны на небольшое число автомобилей, но если транспортный поток увеличивается, имеют свойство "самозапираться": как только блокируется один въезд, сразу образуются заторы на всех остальных.

Поэтому все "клеверные листы" модернизируют в развязки с направленными съездами. Они эффективнее справляются с транспортными потоками.

После того как на любой клеверной развязке строятся направленные съезды - тоннели или эстакады - её пропускная способность вырастает на 25-30%.



"AK&M" от 16.08.2019
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