В Москве на выходных изменится схема движения транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, 17 и 18 августа пройдут мероприятия V Международного фестиваля фейерверков "Ростех". В связи с этим на юге Москвы перекроют несколько улиц.



Оба дня с 12:00 до 03:00 нельзя будет проехать по улице Борисовские Пруды (от Ключевой улицы до Каширского шоссе), для движения транспорта будут закрыты Хордовый, Братеевский и Наташинский проезды и Проектируемый проезд N 4902. Также на это время закроют проезд под Московорецким путепроводом от Проектируемого проезда N 439 до Каширского шоссе, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды в сторону области.



С 16:00 до 00:30 также перекроют Батайский проезд и Поречную улицу от Батайского проезда до дублера Люблинской улицы; нечетную сторону дублера Люблинской улицы от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара; улицу Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара. По этим улицам смогут проехать только резиденты фестиваля и обладатели спецпропусков.



Также в субботу и воскресенье с 16:00 до окончания мероприятия перекроют дублер Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до Орехового бульвара.



Кроме того, с 16:00 17 августа до 00:30 18 августа на нескольких участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Оставить машину нельзя будет в Батайском проезде, на улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, дублере Каширского шоссе от Шипиловской улицы до Орехового бульвара, в боковом проезде Люблинской улицы от пересечения с Батайским проспектом.



Такие же ограничения введут с 16:00 18 августа до 00:30 19 августа.



С 12:00 17 августа до 00:30 18 августа и в это же время с 18 по 19 августа остановку и стоянку машин запретят на участке улицы Борисовские Пруды от Хордового проезда до Ключевой улицы. Также в это время парковаться нельзя будет в районе дома 29а, строения 4, дома 10, дома 12, корпуса 1 и дома 16, корпуса 1 на улице Борисовские Пруды.



С 20:00 17 августа до окончания фестиваля можно будет проехать только по двум полосам Братеевского моста в обоих направлениях.



Выделенные полосы на участке от станции метро "Каширская" до "Домодедовской" в эти выходные будут работать в работать в обычном для будних дней режиме.



Движение на нескольких улицах в центре столицы ограничат также с 17 августа по 2 сентября. Это связано с киносъёмками и проведением военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".



Кроме того, 17 августа с 05:30 до 10:30 по пять минут будут перекрывать движение на участке Раушской набережной от дома 12 до дома 4/22, строения 8 по Космодамианской набережной.



По той же схеме перекрытия введут на Большом Устьинском мосту при движении в сторону Устьинского проезда: 17 августа с 13:00 до 21:00 и 18 августа с 11:30 до 21:00. Кроме того, будет закрыт проезд по двум полосам с 05:00 17 августа до 21:00 18 августа.



На Космодамианской набережной пятиминутные перекрытия будут вводиться от дома 4/22, строения 8 до дома 22б 18 августа с 05:00 до 14:00. Также будет перекрыто движение по одной полосе с 05:00 до 08:00.



В связи с проведением фестиваля "Спасская башня" с 23:00 21 августа по 08:00 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка.



Помимо этого, с 18 по 24 августа водителям на юго-западе Москвы следует быть внимательнее из-за организации временных выделенных полос. Они появятся на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до МКАД), Киевском шоссе (от МКАД до Родниковой улицы), в Проектируемом проезде N 907 на участке от съезда с Родниковой улицы до Проектируемого проезда N 905, в Проектируемом проезде N 905 от Проектируемого проезда N 907 до Киевского шоссе, автодороге Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от Проектируемого проезда N 907 до Калужского шоссе, а также на развороте до ООТ "Столбово".



Приоритетное движение общественного транспорта организовано из-за закрытия участка Сокольнической линииметро между станциями "Университет" и "Коммунарка". Технологическое окно необходимо для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).



Из-за проведения работ по строительству метро с 18 августа также вводятся ограничения движения в Западном, Юго-Западном и Новомосковском округах.



Кроме того, с 07:00 до 18:00 перекрытия запланированы на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца и улице Маши Порываевой - от улицы Каланчевской до Докучаева переулка.



"AK&M" от 16.08.2019