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16/08/2019
16:55

Московская Биржа начинает расчёт ставки RUSFAR в долларах

Московская Биржа начинает расчёт индикатора денежного рынка - ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) - в долларах США. Это предоставит участникам рынка репо и валютных свопов объективный рыночный индикатор стоимости фондирования в американской валюте. Об этом говорится в сообщении биржи.

Ставка RUSFAR отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка - РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Расчёт ставки RUSFAR в рублях производится с апреля 2019 года ежедневно на основании заявок и сделок РЕПО с КСУ, заключенных в период с 11:30 до 12:30 МСК.

RUSFAR рассчитывается сроком от одного дня до трёх месяцев, что позволяет построить короткую рублёвую кривую стоимости обеспеченных денег.

В мае 2019 года Московская Биржа допустила к торгам 12 фьючерсных контрактов на среднемесячную ставку RUSFAR с исполнением каждый месяц и процентные своп-контракты (Overnight Index Swap, OIS) на ставку RUSFAR сроком исполнения до года на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

РЕПО с КСУ является наиболее динамично развивающимся сегментом денежного рынка. Объём операций РЕПО с КСУ за 2018 год вырос в 7.6 раза до 46.9 трлн руб.



"AK&M" от 16.08.2019
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