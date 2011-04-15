Группа "Эталон" завершила покупку компании "Лидер-Инвест"

Группа "Эталон" закрыла сделку по приобретению 49% акций АО "Лидер-Инвест" своей дочерней компанией АО "ГК "Эталон" у ПАО АФК "Система" за 14.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении сторон.



Сделка была профинансирована за счёт восьмилетней кредитной линии от Сбербанка.



"Лидер-Инвест" является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Основным фокусом "Лидер-Инвест" является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт, бизнес и премиум класса.



Портфель проектов "Лидер-Инвест" с учётом получения контроля над проектом "ЗИЛ-Юг", включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, непроданную жилую недвижимость в 8 завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1.9 млн кв. м. По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест" с учётом выкупа доли ЛСР в проекте "ЗИЛ-Юг", по данным Knight Frank, составила 86266 млн руб.



Основанная в 1987 году Группа "Эталон" сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.



С момента создания группа "Эталон" ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости.



По состоянию на 31 декабря 2018 года активы Группы "Эталон" включали 53 проекта в стадии проектирования и строительства, недвижимость в завершенных объектах и 4 офисных здания с общей доступной для продажи реализуемой площадью равной 3.4 млн кв. м, а также производственный блок, занимающийся строительством, отделкой и эксплуатацией недвижимости.



Крупнейшим акционером группы "Эталон" является АФК "Система".

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2019 года составила 16.641 млрд руб. против убытка 1.243 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 15.713 млрд руб. против убытка 215 млн руб. Выручка увеличилась на 10.4% до 185.544 млрд руб. со 168.014 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 4.5% до 61.962 млрд руб. с 59.269 млрд руб., операционная прибыль - на 5.3% до 27.885 млрд руб. с 26.49 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"