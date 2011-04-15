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16/08/2019
18:23

Цены производителей промпродукции в РФ в июле снизились на 2.7%, с начала года - на 2%

Цены производителей промпродукции в РФ в июле 2019 года снизились на 2.7%, с начала года - на 2%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Потребительская инфляция в июле составила 0.2%, с начала года - 2.7%.

В июле снижение цен в добыче сырой нефти составило 15.7%, угля - 3.7%, природного газа и газового конденсата - 3.4%. При этом цены на руду железную товарную необогащённую увеличились на 10.5%.

В обрабатывающих производствах цены снизились на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный - на 13.2%, пропан и бутан сжиженные - на 11.1%, топливо судовое - на 8.4%.

В виде экономической деятельности "Производство химических веществ и химических продуктов" на 15.6% стали ниже цены на этилен, на 14.5% - серу техническую газовую, на 10.7% - этиленгликоль (этандиол), на 9.1% - смолы аминоформальдегидные в первичных формах, на 7.6% - полимеры стирола в первичных формах, на 6.7% - ксилолы, на 6.5% - стирол, на 5.8% - бензолы, на 4.7% - фенолы.

Вместе с тем в производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 5.4% подорожали огнеупорные изделия, на 2% - прочие стеклянные изделия, включая технические изделия из стекла.


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