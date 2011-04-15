Банк России отмечает рост масштабов самостоятельной работы МФО с просроченной задолженностью

Банк России отмечает рост масштабов самостоятельной работы микрофинансовых организаций (МФО) с просроченной задолженностью (без привлечения профессиональных взыскателей). Об этом говорится в сообщении Банка России.



Это может быть результатом влияния на стратегию и поведенческую модель МФО регулятивных инициатив, введённых в 2019 году, отмечалось на встрече регулятора с саморегулируемыми организациями (СРО) МФО и рядом микрофинансовых организаций, которые формируют существенную долю поступающих в Банк России жалоб.





"AK&M" от 16.08.2019