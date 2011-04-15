На "Канале имени Москвы" в Тушино возобновилось движение судов

На "Канале имени Москвы" 16 августа 2019 года возобновилось движение судов между шлюзами N 7 и N 8. Об этом говорится в сообщении ФГБУ.



Таким образом завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы после январского техногенного ЧП, причиной которого стал некачественно построенный в 2000 году Тушинский тоннель третьей очереди. Проект на стратегически важном государственном объекте находился под личным контролем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова.



Первым прошёл пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал". Судно следовало со стороны Северного речного вокзала до гостиницы "Украина".



При подготовке к запуску навигации две недели назад начались испытания отремонтированного участка водных путей в Тушино. 2 августа специалисты ФГБУ "Канал имени Москвы" приступили к наполнению искусственного русла водой из Химкинского водохранилища. А накануне технические суда выполнили здесь необходимые путейские работы. В настоящее время глубина в "Канале" между шлюзами N 7 и N 8 достигла проектных значений.



На данном этапе эксплуатация "Канала" осуществляется под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, совершают визуальный осмотр дамб, дренажной системы тоннеля и других гидротехнических сооружений во избежание нештатных ситуаций. Кроме того, на участке дежурят представители подрядных и смежных организаций, в том числе, сотрудники АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" и АО "ГК "ЕКС". Информация о состоянии объекта формируется круглосуточно. Восстановленные сооружения работают нормально.



К настоящему времени все основные строительно-монтажные работы завершены. До ноября 2019 года предстоит восстановить проектное положение оптико-волоконной линии для обеспечения связи диспетчерских служб, а также провести испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб.



ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.



Тушинский тоннель третьей очереди был построен под "Каналом имени Москвы" согласно Постановлению Правительства Москвы N880 от 21 сентября 1999 года "О транспортной развязке Волоколамского шоссе с улицы Свободы и устройстве дополнительного тоннеля под Каналом имени Москвы". Заказчиком на проектирование и строительство выступило ООО "Организатор", а генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком - АО "Корпорация "Трансстрой". Основными подрядчиками являлись ОАО "Мостотряд-19" и ОАО "Мосводоканалстрой".



"AK&M" от 16.08.2019