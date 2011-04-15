По "единому" билету с начала сезона перевезено 250 тыс. пассажиров

По "единому" билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта с 30 апреля по 16 августа 2019 года перевезено 253.34 тыс. пассажиров. Об этом сообщил Минтранс.



При этом в Крым перевезено 148.988 тыс. человек, из Крыма - 104.352 тыс. пассажиров. При этом через международный аэропорт Анапы по "единому" билету перевезено 1.2 тыс. человек.



В пик курортного сезона "единым" билетом пользуется ежедневно до 5 тыс. пассажиров, для перевозки задействовано до 120 транспортных средств.



По состоянию на 16 августа на период до 30 сентября оформлено 340.299 тыс. "единых" билетов.



Напомним, перевозки по "единому" билету в 2019 году осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того, АНО "ЕТД" организует перевозки в 5 городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи. В ближайшее время АНО "Единая транспортная дирекция" планирует распространение опыта интермодальных перевозок и в других регионах Российской Федерации.







"AK&M" от 16.08.2019