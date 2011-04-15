Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 августа 2019 года.



ТЕХНОЛОГИЯМ ЗАГЛЯНУТ В ПАСПОРТ

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК





Бизнес и власти не могут договориться об условиях выдачи льготных кредитов до 3 млрд руб. каждый на развитие сквозных технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и кванты. Банки, готовые участвовать в программе, согласны кредитовать в том числе проекты на базе зарубежных разработок, но отечественные производители софта настаивают на полностью российском происхождении продуктов. В Минкомсвязи рассчитывают уладить разногласия и запустить программу до конца 2019 года.





ТАДЖИКИСТАН БЕЖИТ ВПЕРЕДИ ПЕРЕВОДА

НАЦБАНК РЕСПУБЛИКИ ТРЕБУЕТ ПРЕДОПЛАТЫ ОТ РОССИЙСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ





Как стало известно "Ъ", Национальный банк Таджикистана (НБТ) вводит с 1 сентября национальную систему денежных переводов. После этого российские и международные системы смогут осуществлять переводы в Таджикистан только в пределах размещенных в НБТ средств. Такой подход не применяется ни в одной из стран СНГ, противоречит российскому законодательству и не согласован с Банком России. Между тем изменение правил затронет рынок объемом более $2,5 млрд в год. ЦБ РФ и Минфин обещают "разобраться", но времени на это остается совсем немного.





ВЫНУЖДЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПОДШИЛИ К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

ЭКС-ГЕНДИРЕКТОР "ИЗВЕСТИЙ" ПОМОГ В РАССЛЕДОВАНИИ, НО ЕГО СУДЬБУ ЭТО НЕ ОБЛЕГЧИЛО





Мосгорсуд продлил срок ареста известному политологу и экономисту Эрасту Галумову, обвиняемому в махинациях, совершенных в его бытность гендиректором ФГУП "Издательство "Известия"", находящегося в ведении управления делами президента РФ. Отметим, что подследственный недавно участвовал в операции по задержанию следователя ФСБ, который вел его уголовное дело и был заподозрен в вымогательстве взятки у сына Эраста Галумова. При этом в ходе разработки чекиста Эраст Галумов по согласованию с оперативниками оформил признание вины, как того требовал предполагаемый взяточник, и отказался от него после ареста следователя. Однако неожиданно для защиты и самого Эраста Галумова его признательные показания оказались подшиты к уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ФГУПа.





СУД НЕ ПОВЕРИЛ АХМЕДУ СУТУЛОМУ

ВОРА В ЗАКОНЕ АРЕСТОВАЛИ ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА



Тверской суд Москвы арестовал на днях вора в законе Дулата Йоуло, более известного под своим прежним именем - Ахмед Евлоев (Ахмед Сутулый). Уже осужденному за наркотики "законнику" на этот раз инкриминируют недавно введенную в УК РФ ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Сам Дулат Йоуло обвинение отвергает, заявляя, что новое дело в отношении него было возбуждено за отказ сотрудничества с правоохранителями.





НА ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ПРОРЕКТОР ОТВЕТИЛ ПОДДЕЛКОЙ РЕЕСТРА

ОДИН СОУЧРЕДИТЕЛЬ ВУЗА ХОТЕЛ ЕГО ПРИСВОИТЬ, ПОКА ДРУГОЙ ОТБЫВАЛ СРОК





Как стало известно "Ъ", Савеловский райсуд Москвы приговорил к штрафу в размере 300 тыс. руб. за фальсификацию учредительных документов Института управления и права проректора этого учебного учреждения Сергея Устинова. При этом от наказания подсудимый был освобожден в связи с истечением срока давности. Преступление было совершено в тот момент, когда второй собственник вуза 79-летний Иван Александров по приговору суда отбывал срок в колонии. Пикантность этой истории придает то обстоятельство, что господин Александров был осужден за попытку организовать убийство господина Устинова, которого заподозрил в хищениях денежных средств института.





ГИДРОУЗЕЛ ДЕРЖАТ НА КОРОТКОМ ПАВОДКЕ

ЗАТЯГИВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРОЗИТ СМЫВОМ ОКСКИМ ОБЪЕКТАМ



Канал имени Москвы объявил конкурс на завершение реконструкции Белоомутского гидроузла на Оке, работы по которому заморожены в апреле из-за банкротства подрядчика. Уже возведенные объекты может уничтожить паводок, новый подрядчик за оставшиеся четыре месяца должен успеть провести работы, которые позволят их сохранить. На этом участке перевозится порядка 1 млн тонн грузов и 3 тыс. пассажиров. В судоходном сообществе опасаются, что из-за завершения контракта под конец года и необходимости закончить работы еще раньше, дабы избежать предновогодних проблем с казначейством, строители не захотят участвовать в конкурсе.





СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОМИССИИ

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ СНИЖАЮТ ТАРИФЫ ЗА ЭКВАЙРИНГ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПОКУПОК





Платежные системы "Мир", MasterCard и Visa разослали по банкам документы с указанием пониженных тарифов при оплате картами социально значимых и крупных покупок. Снижение эквайринговых комиссий с одной стороны лоббировали торговые предприятия, с другой - этому способствует запуск расчетов с юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП). Ее тарифы еще официально не объявлены, но ожидается, что они будут заметно ниже эквайринговых.





HUAWEI СТАЛО ТЕСНО В КРЫЛАТСКОМ

КОРПОРАЦИЯ СНИМЕТ ЕЩЕ ОДИН ОФИС В МОСКВЕ



Huawei откроет второй крупный офис в Москве. В дополнение к 16 тыс. кв. м в бизнес-парке "Крылатские Холмы" корпорация договаривается об аренде 8 тыс. кв. м с девелоперами ПСН Дмитрия Ананьева и А.Н.Д. семьи Михаила Гуцериева. Сделка будет нетипичной для рынка: в последние годы зарубежные IT-компании, наоборот, снижают активность на российском рынке из-за внешнеполитической обстановки. Но Huawei, которую также затронули американские санкции, планирует в четыре раза увеличить число разработчиков в России.





К КОЛЛЕКТОРАМ ПРИШЛИ ЗА ДОЛГАМИ

ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ АГЕНТСТВ ПОЛУЧИЛО ИСК ОТ АСВ



Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М.Б.А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты. Однако эксперты указывают, что возврат такой суммы с учетом нынешней рентабельности коллекторского бизнеса в принципе затруднителен, и, вероятно, "М.Б.А. Финансы" будут вынуждены покинуть российский рынок или сменить собственника.





УПРАВЛЯЮЩИЕ ОСТАЮТСЯ В РЕЗЕРВАХ

ЦБ И НПФ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) скоро смогут получить возможность сами размещать пенсионные резервы. Это могло бы повысить доходность для клиентов НПФ, исключив взымаемые из инвестдохода граждан комиссии посредников в виде управляющих компаний (УК). Однако для НПФ с небольшим объемом пенсионных резервов невыгодно уходить от посредников, а у крупных есть кэптивные УК, и перевод инвестирования на фонды не выгоден бенефициарам таких групп.





АПТЕКИ НЕВАЖНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ ПРОДАЖ



Первая половина 2019 года оказалась для некоторых аптечных сетей не такой удачной, как январь-июнь 2018 года. Так, рост продаж крупнейшего в России фармацевтического ритейлера АСНА замедлился почти в шесть раз, у "Риглы" - в полтора раза. При общем замедлении роста рынка крупных сетей основные перспективы увеличения объемов продаж связаны с приобретением небольших конкурентов.





"ЯНДЕКС.МАРКЕТ" ПРОШЕЛ НА КАССУ

В "ПЯТЕРОЧКЕ" ВЫДАДУТ ПОСЫЛКИ МАРКЕТПЛЕЙСА "БЕРУ"



Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки". Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи. По этому же пути могут пойти и другие крупные офлайн-ритейлеры, полагают аналитики.





"МАРВЕЛ-ДИСТРИБУЦИЯ" ПЕРЕЗАГРУЗИТ СИСТЕМУ

В КРУПНОМ ПОСТАВЩИКЕ ЭЛЕКТРОНИКИ СМЕНИТСЯ РУКОВОДСТВО



Один из крупнейших дистрибуторов электроники в России "Марвел-Дистрибуция" меняет систему управления, при этом от оперативного руководства отойдет возглавлявший компанию более 20 лет генеральный менеджер Константин Шляхов. Перед участниками дистрибуторского рынка стоит проблема снижения маржинальности на фоне перехода производителей устройств, включая Apple, Samsung и Huawei, на прямые поставки, отмечают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 19.08.2019