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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 17 августа, в размере 65.9961 руб. против 65.8907 руб. на 16 августа.
Курс доллара США за последние 5 дней:
16.08.19 - 65.8907 руб.
15.08.19 - 65.2032 руб.
14.08.19 - 65.6017 руб.
13.08.19 - 65.4287 руб.
10.08.19 - 65.2543 руб.
"AK&M" от 19.08.2019