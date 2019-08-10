ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 17 августа, в размере 73.2227 руб. против 73.4550 руб. на 16 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



16.08.19 - 73.4550 руб.

15.08.19 - 72.9037 руб.

14.08.19 - 73.4149 руб.

13.08.19 - 73.1231 руб.

10.08.19 - 73.0196 руб.





































































































































"AK&M" от 19.08.2019