Повтор! Задолженность по зарплате в РФ за июль выросла на 7.1% до 2.753 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за июль 2019 года выросла на 7.1% и на 1 августа составила 2.753 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1.214 млрд руб. (44.1%), в 2018 году - 697.4 млн руб. (25.3%), в 2017 году и ранее - 841.3 млн руб. (30.6%).



Задолженность по заработной плате имелась перед 42.5 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств; 17% - строительства; 12% - добычи полезных ископаемых; 9% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок.





"AK&M" от 19.08.2019